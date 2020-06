Homem incendeia autocarro no Brasil em protesto contra Bolsonaro

Um homem de 36 anos, cujo nome a polícia manteve em sigilo, ateou esta quinta-feira fogo a um autocarro de passageiros junto ao palácio presidencial brasileiro, em Brasília, em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Ninguém ficou ferido no protesto, pois todos os passageiros, motorista e cobrador fugiram a tempo, e o homem foi preso pouco depois de fugir a pé.

O autocarro, com 10 passageiros, o motorista e uma cobradora, fazia uma linha circular com começo e término na Rodoviária de Brasília, com passagem pela Praça dos Três Poderes, onde fica o Palácio do Planalto, a sede da presidência brasileira. Foi quando o veículo passava em frente ao palácio que o homem começou o ataque.

Ele saiu do banco das traseiras do colectivo, onde se tinha sentado, tirou da mochila que carregava um recipiente com gasolina e derramou o combustível ao longo do autocarro. Depois de atear fogo à gasolina, no meio do pânico dos outros ocupantes do veículo, cujo motorista parou e abriu as portas, permitindo a saída de todos, o homem desceu, correu em direção à rampa do palácio e gritou várias vezes "Fora Bolsonaro!".

Em seguida o agressor fugiu a correr em direção à Esplanada dos Ministérios, onde acabou por ser preso e algemado junto ao Ministério da Justiça por um agente da Polícia Militar avisado por populares. Outros populares começaram a combater o fogo com extintores cedidos por motoristas que passaram no local e quando os bombeiros chegaram terminaram rapidamente com o sinistro.

Dias atrás, um homem de 26 anos levou a cabo outro ataque contra o Palácio do Planalto. Dessa feita, o homem derramou todo o conteúdo de uma lata com tinta encarnada no início da rampa de acesso ao palácio, usada por Bolsonaro para receber autoridades ou para acenar aos simpatizantes que costumam aglomerar-se em frente, gritando também frases contra o presidente antes de ser preso pela segurança presidencial.