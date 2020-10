Homem incendeia carro patrulha com agente da polícia lá dentro

A polícia de Seattle, nos EUA, deteve na passada quinta-feira um homem que incendiou um veículo da polícia com um agente no seu interior. No dia seguinte, foram divulgadas imagens de videovigilância do momento, que teve lugar em South Lake Union.



Nas imagens é possível ver um homem a caminhar por um beco quando um agente da polícia lhe diz para parar, ordem que este ignora seguindo em frente. O polícia dirige-se a este e diz-lhe novamente para parar. É depois deste momento que o homem incendeia o veículo de patrulha, com o agente da polícia no seu interior, com recurso um pedaço de madeira em chamas. Quando o agente começa a disparar, o homem põe-se rapidamente em fuga, mas acaba por ser capturado pelas autoridades num parque de estacionamento. O suspeito, de 37 anos, não chegou a ser atingido.

O veículo foi totalmente consumido pelas chamas e o agente da autoridade que se encontrava no seu interior foi transportado com queimaduras leves para o hospital.