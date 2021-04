Homem incrédulo ao descobrir piscina gigante escondida no quintal de casa

Custou 15 mil libras, aproximadamente 17 mil euros após conversão, e aparentava ser apenas uma casa simples, de três quartos, a precisar de uma boa remodelação.Quando John Reynolds comprou a casa, que estava prestes a ser demolida, planeava apenas restaurá-la a fim de a vender e lucrar com o negócio. Porém, nunca pensou que o negócio seria ainda mais rentável ao descobrir a piscina no quintal que estava escondida por uma grande densidade de mato e entulho.Três meses depois do início das obras de remodelação, John recebeu um telefonema do vizinho a perguntar se ele tinha visto o as chuvas fortes estavam a fazer com a piscina. John disse que não sabia do que o vizinho falava uma vez que não tinha piscina.O homem de 35 anos ficou depois 'sem palavras' descobrir uma enorme piscina de 9 por 5 metros no quintal.Em vez de a vender para lucrar, o homem acabou por se apaixonar pela casa e optou por ficar com ela para si. Atualmente a casa está avaliada em 165 mil libras, cerca de 194 mil euros, e foram precisos 18 meses de trabalho para o resultado final.