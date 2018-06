Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem indiano pede o divórcio depois de perceber que a mulher tinha 'barba'

Quando viu a esposa tirar o véu, descobriu que esta tinha pelos faciais e "soava como um homem".

Um homem indiano pôs os papéis para se divorciar da sua mulher depois de ter descoberto que esta tinha pelos faciais e "soava como um homem".



A notícia avançada pelo Daily Mail explica que o homem não tinha visto nem ouvido a mulher com quem se casou porque se tratava de um casamento arranjado pelos sogros e a noiva quando subiu ao altar trazia um véu colocado e manteve-o durante toda a cerimónia.



O recém-casado, cujo nome não foi divulgado, alegou que quando conheceu a noiva - no dia do próprio casamento - esta estava maquilhada.



"Depois de passar uma semana com ela, sai da cidade para ir trabalhar. Quando regressei, reparei que lhe estava a crescer barba e que a voz dela soava como a voz de um homem", contou o homem aos meios de comunicação locais.



A mulher alegou que tanto os pelos faciais como a voz grossa se deviam a um problema hormonal.



A família da mulher pagou um dote ao homem antes do casamento e avisaram que caso houvesse separação, este teria de pagar uma pensão de alimentos à mulher.



Já a esposa alegou ter sido vítima abuso físico e mental e que seu marido estava a dar razões falsas para o divórcio numa tentativa de a expulsar de casa.



O juiz rejeitou o pedido de divórcio justificando que as razões do homem não eram suficientes.