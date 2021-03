Homem infetado com Covid-19 preso no Brasil depois de propagar várias vezes o vírus

Um homem diagnosticado pelos médicos com Covid-19 e autorizado a ir para casa e ficar em isolamento, ao invés disso decidiu espalhar o vírus que o infetou por toda a cidade onde vive, Planalto, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Em poucas horas, o homem foi detido duas vezes pela polícia e só a segunda parou a sua atitude criminosa, por ter sido internado à força.





Foram câmaras de videovigilância instaladas em ruas da cidade que detetaram a estranha atitude do homem depois de ter recebido o diagnóstico de que estava com Covid-19. Começou a andar por várias ruas de Planalto cuspindo nas próprias mãos e depois esfregando-as em maçanetas de casas e de automóveis e em outras superfícies que pudessem contaminar quem as tocasse.





Localizado e detido pela polícia local, foi levado para a esquadra, acusado de crime contra regras sanitárias e, depois de assinar um termo circunstanciado prometendo não fazer mais aquilo, foi autorizado novamente a ir para casa. Mas, em vez disso, ele foi para uma cidade vizinha, Iraí, e começou a repetir o mesmo gesto, cuspindo nas mãos e esfregando-as onde imaginou que pudesse contaminar outras pessoas.





Novamente localizado e detido, desta vez ele não ficou solto. Com uma autorização da justiça, a polícia levou-o para o hospital e os médicos, também por determinação judicial, internaram-no compulsoriamente, e vai ficar sob escolta para se ter a certeza de que só sai dali quando estiver curado e não puder infetar mais ninguém.