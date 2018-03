Homem invade discoteca com carro e faz treze feridos no Reino Unido

Suspeito foi detido pelas autoridades.

Um homem foi detido por forçar a entrada numa discoteca com recurso a um automóvel este sábado à noite. O incidente ocorreu em Kent, no Reino Unido, e resultou em 13 feridos devido ao embate do carro. "Ninguém corre perigo de vida", avançaram as forças policiais.

"Ao que tudo indica, foi-lhe pedido para sair da discoteca após uma confusão", começou por explicar a polícia local. Segundo um comunicado emitido por estes, o homem voltou a tentar entrar no espaço noturno, mas foi impedido pelos seguranças.

O suspeito, de 21 anos, está a ser acusado de tentativa de homicídio pelas autoridades britânicas.