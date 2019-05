Homem invade igreja e mata três fiéis após assassinar ex-namorada

Um homem de 39 anos, identificado pela Polícia Militar como Rudson Aragão Guimarães, invadiu uma igreja evangélica que costumava frequentar na cidade brasileira de Paracatu, no interior do estado de Minas Gerais, e matou três pessoas a tiro.



Minutos antes, o atirador assassinou a ex-namorada, Heloísa Vieira de Andrade, na casa dele e à frente da família, esfaqueando-a com um canivete.

Depois de executar a sangue-frio a última vítima na igreja, uma frequentadora do templo que usava como refém e a quem deu um tiro na cabeça à queima-roupa, Rudson foi baleado pela polícia, que estava perto e acorreu ao ouvir os tiros.



Atingido no peito e na clavícula, o atirador foi levado para o Hospital Municipal de Paracatu, onde foi operado e esta quarta-feira continuava internado em estado grave, segundo a Polícia Militar da cidade.

Alegadamente, Rudson teve um momento de desespero, uma vez que a própria família afirmou aos agentes que ele assassinou a ex-namorada sem que tenha havido qualquer discussão ou desentendimento.



Ao chegar pouco depois à igreja evangélica, onde estavam cerca de 20 pessoas, o homicida chamou o pastor, gritando de seguida que tinha acabado de vir do inferno e tinha "uma missão" para cumprir.

Em seguida alvejou o pastor, que conseguiu correr e escapar, mas os tiros atingiram o pai do religioso, o primeiro a morrer. Rudson ainda matou outra fiel da igreja e fez uma outra refém, mas quando a polícia chegou ao local, decidiu matá-la.