Homem leva cinzas da mulher ao médico: "Mandou-a embora sem a receber"

Um homem espanhol levou as cinzas da mulher ao posto médico onde a mesma tinha sido atendida antes de morrer, nas Astúrias. O viúvo teve esta atitude porque pretendia protestar contra a falta de atenção dada à mulher.



O momento insólito aconteceu no passado sábado, cerca das 10h00 (09h00 em Portugal Continental). Germán Castellanos dirigiu-se até ao centro de saúde e levou uma bandeja com as cinzas da mulher.





De acordo com o jornal El Comercio, María Blanco morreu no passado dia 05 de agosto. Tinha 65 anos.O mesmo jornal avança que Castellanos levou também cinco euros, que lhe serviram para pagar a consulta que durou apenas três minutos, flores e um voucher para usar num hotel que o casal gostava muito.O homem explicou que tudo o que levava era "para oferecer ao médico" toda a atenção que tinha dado a María durante uma consulta.Castellanos considera que o médico agiu de "forma negligente" e queria protestar pela maneira como a mulher tinha sido tratada.Agora, o viúvo pretende avançar com o caso para tribunal.O El Comercio conta que a mulher foi a uma consulta na segunda-feira, dia em que morreu. Queixava-se de fortes dores de cabeça.Castellano explica que foram diretamente às urgências "para não ter que passar por todo o processo protocolar dos hospitais". O médico não gostou da atitude do casal e disse-lhes que tinham que esperar pela vez deles e mandou-os embora para casa sem sequer atender María.A mulher foi para casa e acabou por morrer.O resultado da autópsia ainda não foi revelado. Só nessa altura é que vai ser conhecida a causa da morte de María.