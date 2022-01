Homem levou tio morto à estação de correios para receber a pensão

Um homem levou o cadáver do tio a uma estação de correios, na Irlanda, para receber a pensão mas alega agora que não sabia que o mesmo estava morto. Declan Haughey afirma que não estaria a tentar roubar o tio, um homem de 66 anos, e que ele terá morrido no caminho.Segundo o jornal Mirror, Declan Haughey foi ajudado por outro homem a transportar o tio, que foi agarrado por ambos pelos braços, até à estação. Um funcionário chamou as autoridades quando os dois apoiaram o homem, já morto, no balcão.Declan Haughey já tinha roubado a tia, esteve preso durante dois anos e teve ainda problemas com drogas. O homem garante que está a ser injustamente encarado como um "assassino" por toda a comunidade local.