Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem libertado por engano entregue pela mulher às autoridades horas depois

James Rynerson, de 38 anos, detido numa prisão do Colorado, nos Estados Unidos.

19:29

James Rynerson, de 38 anos, foi detido na prisão do Colorado, nos Estados Unidos, e seguidamente libertado pelas autoridades por engano, mas duas horas depois de ser libertado foi a mulher quem o denunciou e o levou novamente à polícia local.



O homem estava detido numa prisão do condado de Mesal, a aguardar julgamento por crimes de invasão de propriedade, desacatos e ameaças, mas acabou libertado por ter sido confundido com outro homem.



No entanto, devido a uma falha no sistema, era o outro detido, Marvin March, que a polícia local queria libertar.



Segundo avança o jornal local Grand Junction Daily Sentinel, o xerife do Condado de Mesa, Henry Stoffel, referiu que o protocolo foi quebrado pelos funcionários do estabelecimento, pois não chegaram a verificar a fotografia e a pulseira do recluso.



O xerife agradeceu também à mulher de James Rynerson pela sua atitude.