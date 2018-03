Homem mais rico do mundo come iguana em jantar de gala

Menu do evento contava ainda com tarântulas e baratas.

Jeff Bezos foi homenageado, no passado sábado, na gala do 'The Explorers Club', um comité que incentiva descobertas científicas na terra, ar e espaço.

O fundador e atual CEO da Amazon recebeu o prémio anual do clube, o 'Buzz Aldrin Space Exploration Award', pelos investimentos na Blue Origin, empresa que pretende levar homens ao espaço.

Contudo, o que chamou mais a atenção no evento não foi a distinção, mas sim o que Jeff Bezos comeu no jantar da gala: uma iguana.

A foto do milionário a comer um réptil já se tornou viral e foi tirada pela fotógrafa Emily Driscol. A profissional revelou ao site Business Insider que o menu contava também com outras iguarias insólitas, como tarântulas e baratas.

O norte-americano Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, foi considerado a pessoa mais rica do mundo, aos 54 anos, com uma fortuna avaliada em 131,3 mil milhões de dólares, de acordo com a classificação da revista Forbes, publicada no início deste mês.

Além da Amazon, Jeff é também dono de outros negócios como a Blue Origin.