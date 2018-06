Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem mata duas crianças por "vingança" à sociedade

Agressor usou uma faca para atacar três crianças e uma mulher, na China.

07:52

Um homem de 29 anos atacou esta quinta-feira de manhã três crianças e uma mulher em Xangai, na China. O agressor usou uma faca para executar o crime, perto de uma escola, e matou duas das vítimas menores.



De acordo com a Associated Press, as crianças morreram já no hospital e a mulher e a terceira criança sobreviveram ao ataque.



As autoridades locais afirmam que o homem é apelidado de Huang, chegou a Xangai no início do mês e se encontrava desempregado. Os motivos do ataque, segundo a mesma fonte, são uma forma de "vingança da sociedade".



O crime aconteceu às 11h30 locais, 4h30 em Portugal, e Huang já foi detido pela polícia.



A venda de armas de fogo na China é fortemente controlada pelo que a maioria dos ataques são feitos com facas ou explosivos caseiros.