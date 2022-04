Homem mata filha bebé e apanha 14 anos de prisão. Bebé tinha 31 fraturas

Um homem inglês foi esta sexta-feira condenado a 14 anos de prisão pela morte da própria filha, recém-nascida, ocorrida a 20 de dezembro de 2019.Eleanor Easey tinha apenas 14 semanas quando foi levada para o hospital com 31 fraturas nas costelas, cinco nos membros e ainda três hemorragias internas no cérebro. O bebé estava mal nutrido e em mau estado quando chegou ao hospital.Christopher Easey, 31 anos, foi condenado a 14 anos de prisão depois de ser ilibado do crime de homicídio, mas condenado por homicídio involuntário e negligência. A mãe, Carley Easey, 36 anos, foi obrigada a prestar serviço comunitário durante 12 meses depois de ser condenada por negligência.

O casal, que se conheceu em 2016 no site de encontros Muddy Matches, alegou que os ferimentos de Eleanor foram causados por um assento de carro mal ajustado, debaixo do qual a menina terá ficado presa a agoniar, sofrendo várias fraturas.

Apenas três meses depois de Eleanor nascer, Christopher ligou para os serviços de emergência médica e disse que a filha estava "com dificuldades em respirar". Os paramédicos chegaram em poucos minutos e encontraram Eleanor "muito pálida, mole, com os olhos entreabertos". A bebé foi levada para o hospital, mas acabou por morrer no dia seguinte.