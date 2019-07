Homem mata filhos autistas ao atirá-los ao mar para receber dinheiro do seguro

Um homem de 45 anos está a ser acusado de homicídio dos dois filhos autistas e tentativa de homicídio da mulher, após ter atirado a família ao mar no cais do porto de Los Angeles, nos EUA.



Em abril de 2015, Ali Elmezayen, da Califórnia, nos Estados Unidos, conduziu o carro da família com a mulher e os dois filhos e lançou-o à água. Conseguiu escapar do mesmo através da janela do veículo que tinha deixado aberta.



A mulher sobreviveu após ter sido ajudada por pescadores que se encontravam por perto e lhe atiraram uma bóia salva-vidas. As crianças, dois meninos de 13 e oito anos não sobreviveram.



Quando foi questionado pelas autoridades, Elmezayen disse que "talvez tenha pressionado o acelerador acidentalmente ou talvez tenha desmaiado como resultado da medicação que tomava".



Porém, as autoridades acreditam que o acidente provocado por Ali foi premeditado e com a intenção de receber dinheiro das apólices de seguro que tinha em seu nome, no nome da mulher e dos filhos.



Depois da tragédia, Ali recebeu alegadamente mais de 250 mil euros dos seguros. O homem encontra-se detido e vai a tribunal no início do mês, podendo enfrentar a pena de prisão perpétua.