Homem mata médico por sofrer de dores nas costas depois de ser submetido a operação

O suspeito do tiroteio tiroteio junto a um hospital em Tulsa, no Oklahoma, nos Estados Unidos da América, esta quarta-feira, era um paciente e matou o médico após ter sido submetido a uma cirurgia que lhe causou dor contínua nas costas.Cinco dias após a sua cirurgia, o suspeito telefonou várias vezes durante vários dias para o hospital queixando-se de dor e pedindo mais tratamento. De acordo com as autoridades norte-americanas, uma carta recuperada deixou claro "que ele [o atirador] veio com a intenção de matar o médico e qualquer pessoa que se metesse no seu caminho"."Este é mais um ato de violência numa cidade americana", referiu a polícia, citada pela ABC News.O atirador matou ainda três outras pessoas no hospital, antes de se suicidar com um tiro.