Homem mata menina de 7 anos três horas após sair da cadeia

Um homem foi preso por matar uma menina de sete anos em Forest City, na Carolina do Norte, EUA, poucas horas depois de ser libertado da prisão.

Shaquille Marshon Francis, de 26 anos, foi preso e acusado de assassinato depois de ter morto a tiro Aaliyah Norris, de sete anos, que seguia no carro que foi alvo de ataque por parte do homem.

De acordo com o Departamento de Polícia de Forest City, Francis atingiu a cabeça de Norris a 23 de junho. A menina foi imediatamente transportada de avião para um hospital próximo em estado grave, acabando por morrer devido à gravidade dos ferimentos.

De acordo com o Departamento de Polícia de Forest City, Francis terá matado Norris apenas três horas depois que sair da cadeia. No início do dia, Francis terá sido detido por apontar uma arma a uma pessoa.