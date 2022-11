"Minha família, meu porto seguro." Há dois meses esta frase acompanhou uma fotografia publicada por Daniela Santos nas suas redes sociais na Internet, onde não poupava nas juras de amor e nas imagens de felicidade com o companheiro, José Walter Moreira.



No dia 1 de novembro, faz hoje exatamente uma semana, o homem, de 53 anos, assassinou Daniela, de 35, com vários golpes de x-ato no peito.