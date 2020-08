Homem mata mulher e três filhos a tiro e suicida-se

Cleveland 19

Eles eram uma família típica".

Um homem de 44 anos, em Ohio, matou a tiro a mulher e os seus três filhos a tiro e suicidou-se de seguida. Os corpos foram encontrados dentro da casa onde viviam, na quarta-feira.A polícia de Elyria, EUA, em comunicado, revelou, sem adiantar pormenores, que as causas do crime são homícidio seguido de suicídio. A polícia encontrou os corpos quando foi fazer uma ronda para verificar se a família estava bem depois John Nelson faltar ao trabalho.John matou a mulher de 44 anos, e os três filhos de 12, 10 e seis anos.Os vizinhos relatam que nos últimos meses ouviram muitas discussões e na terça-feira, pelas 17h00 ouviram sons semelhantes a fogo de artíficio e crianças a gritar.Os amigos e familiares ficaram em choque. Um primo de John, disse ao, "eles estavam a tentar sair deste bairro, para outro lado do país. Ele só queria ficar ocupado com as crianças e mantê-las longe de problemas, nada disso é verdade.