Homem mata mulher, filha e netos autistas em massacre na Austrália

Autoridades classificam crime como o pior massacre no país nos últimos 22 anos.

12.05.18

Os corpos de três adultos e quatro crianças foram encontrados na passada sexta-feira, após terem sido atingidos a tiro, numa propriedade rural em Osmington, na Austrália.



Entre as vítimas, todas elas da mesma família, estão quatro crianças autistas, com idades compreendidas entre os oito e os 13 anos, a mãe, Katrina Cockman, bem como os avós destes. As autoridades australianas estão a classificar este crime como o massacre mais grave dos últimos 22 anos naquele país e acreditam ter-se tratado de um homicídio seguido de suicídio.



As principais suspeitas recaem sobre Peter Miles, o avô das crianças, pai de Katrina, marido de Cynda Miles e proprietário da fazenda rural. A polícia descobriu três armas de fogo no local que pertenciam ao homem de 61 anos, que comprou a propriedade rural com a mulher em 2014.



De acordo com o The Sun, os avôs acolheram a filha e os netos para que estes tivessem uma melhor qualidade de vida e pudessem ter aulas em casa.



Até ao momento sabe-se que o suspeito trabalhou como agricultor e professor. Tinha licença de posse de armas, no entanto não se conheciam antecedentes criminais no seu cadastro. As autoridades não colocam para já a possibilidade de o massacre ter sido levado a cabo por outra pessoa.



O pior massacre na Austrália de que há memória ocorreu em 1996 quando um atirador matou 35 pessoas e feriu outras 24.