Homem mata porteiro após se ter envolvido com a namorada deste

Ashley King ameaçou por diversas vezes Gareth Atkinson.

18:49

Um homem de 29 anos, Ashley King, que vive em Yorkshire, no Reino Unido, construiu uma arma e matou o rival depois de se envolver com a namorada deste. O homicida e o porteiro Gareth Atkinson, de 25 anos, disputavam há dois anos a companhia de Jade Walker-Saunders. Os dois homens trocavam centenas de mensagens e King ameaçava o porteiro por diversas vezes.

O julgamento de King aconteceu esta segunda-feira e condenou-o a uma sentença de prisão perpétua. O réu alegou que tinha atacado o outro homem em legítima defesa e que as mensagens de ameaças eram apenas palavras, mas não convenceu o juiz, avança o jornal britânico Daily Mail.

No dia da morte, Gareth tinha encontrado uma fotografia da namorada envolvida com King. Isso fê-lo desconfiar que a mulher o traía levou-o a ficar nas proximidades do edifício onde Jade vive para ver se o outro homem saía do prédio.

Quatro horas depois, testemunhas viram Jade Walker-Saunders e a vítima discutir no corredor do prédio. A mulher fechou-se em casa e telefonou a King, que se deslocou para o apartamento com a arma que tinha construído.

Mais tarde, Gareth também voltou ao local. Quando chegou ao apartamento onde a namorada vive, o homem foi então esfaqueado no pescoço por King.

O detetive chefe que investigou o caso, Ian Scott, acredita que a sentença de prisão perpétua é justa, uma vez que o homicida já tinha antecedentes criminais e até então tinha conseguido não ser responsabilizado pela justiça.

A família de Atkinson declara que, apesar da perda dolorosa, respeita as conclusões do tribunal. "Agradecemos a todos os responsáveis por levar o caso até ao fim", afirmou a família num comunicado público.