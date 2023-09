Homem mata sogra e enteado à martelada em Moçambique

Um homem foi detido por matar à martelada a sogra e o enteado, golpes que também infligiu com gravidade à esposa e ao sobrinho de 13 anos, no Dondo, província de Sofala, centro de Moçambique, divulgou esta segunda-feira a polícia.

"Estamos perante uma situação de flagrante de um homicídio agravado em que um individuo de 46 anos teria, com recurso a um instrumento contundente, neste caso concreto o martelo, desferido golpes contra quatro membros da sua família. Destes, dois perderam a vida no local e dois foram socorridos no hospital distrital local", disse o porta-voz do comando provincial de Sofala da Polícia da República de Moçambique (PRM), Dércio Chacate.

Acrescentou que as vítimas mortais sucumbiram no local das agressões na sequência de repetidos golpes. O mesmo agressor atingiu com golpes de martelo na cabeça a sua esposa e um sobrinho, ambos em estado grave.

"O crime teria sido motivado pela falta de entendimento entre o indiciado e a esposa. Há um trabalho que continua a ser desencadeado pela PRM e o Serviço Nacional de Investigação Criminal", afirmou.

A polícia em Sofala apelou ao diálogo junto das famílias locais, para evitar a repetição de crime violento: "Há vários caminhos para se resolver casos de género e não pautarmos pela violência. Temos o gabinete de atendimento à mulher e crianças vítimas de violência, entre outros locais por se recorrer".

Dércio Chacate acrescentou que após a neutralização e detenção do autor das agressões, foi lavrado o auto de denúncia, que será remetido ao Ministério Público para formalização da acusação.