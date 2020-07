Homem morde gaivota após animal lhe roubar a comida

Um homem foi detido depois de ter mordido uma gaivota que tentou roubar a sua comida.O caso aconteceu em Plymouth, Inglaterra.. Segundo o jornal Mirror, o homem, de 26 anos, cravou os dentes no animal e atirou-o depois ao chão.Os polícias que circulavam na via pública foram alertados para o episódio. O suspeito acabou por revelar às autoridades que se encontrava sob o efeito de drogas e foi posteriormente encaminhado para o hospital para tratamento."A gaivota ficou ferida, mas voou antes que pudessemos verificar o seu estado", revelaram as autoridades em entrevista ao jornal britânico.O caso está a ser investigado.