Homem morre a salvar cão

Um homem de 33 anos morreu, esta terça-feira, ao tentar resgatar o cão do mar, junto a Aberdeen, na Escócia. O animal de estimação caiu à água assustado com o barulho de fogo-de-artifício e obrigou o dono a socorrer o animal.A Guarda Costeira Escocesa e o salvamento marítimo local foram chamados à praia da cidade onde o mar apresentava-se violento. Por isso, as condições para o resgate não eram as melhores e dificultavam a procura do homem. Foram necessários dois helicópteros, dois barcos salva-vidas e várias equipas de socorro nesta operação.O indivíduo acabou por ser localizado ao início da noite, retirado por helicóptero e levado para o hospital. Segundo a polícia, o homem foi declarado morto à chegada. O cão não chegou a ser encontrado.