Homem morre a ver jogo de Portugal na Guiné-Bissau

Vítima de 38 anos estava a assistir à partida quando caiu inanimado.

Por Lusa | 01:46

Um homem guineense com cerca de 38 anos morreu esta segunda-feira enquanto assistia ao jogo de Portugal contra Irão do Mundial de futebol a disputar na Rússia, disse Mamadu Seide, um outro homem que assistiu "à tragédia".



Mamadu Seide relatou que a vítima, um motorista de táxi, caiu inanimado aos 20 minutos da partida, numa altura em que Portugal ainda estava empatado a zero golos com o Irão.



A vítima, um conhecido adepto da equipa portuguesa e de Cristiano Ronaldo, "estava convencido de que o jogo ia ser fácil e que Portugal ia ganhar, com dois golos do seu ídolo Ronaldo", contaram os outros homens que assistiram "à tragédia".



Mamadu Seide, vizinho da vítima, explicou que ele vibrava com o jogo e, com espanto de todos, caiu no salão (uma barraca improvisada com uma televisão) onde se encontravam a ver o jogo no bairro de Cuntum Madina.



Ainda foi assistido pelos presentes, entre os quais Mamadu Seide, mas já no hospital o médico confirmou o óbito, disseram os testemunhas.



Portugal empatou segunda-feira a uma bola com o Irão no último jogo do grupo B, passando para os oitavos de final do Mundial.