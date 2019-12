Homem morre ao cair de telhado enquanto montava luzes de Natal

A ambulância transportou o homem para o hospital onde, após os exames, lhe detetaram fraturas no peito e no crânio bem como hemorragias nas duas zonas. O paciente foi sujeito a uma cirurgia de emergência, porém não resistiu aos ferimentos acabando por morrer.



Felipe geria um negócio familiar de limpeza de janelas e no mês de dezembro encarregava-se da montagem das luzes de Natal de casas na vizinhança.

Felipe Gallego, de 39 anos, morreu ao cair de um telhado enquanto montava as luzes de natal com a mulher e o filho de 17 anos, este sábado em Rhomes, no estado norte-americano do Texas.A mulher Alison e o filho Kaymin encontraram o homem deitado no chão após a queda e ligaram de imediato para a linha de emergência local.