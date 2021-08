Homem morre ao ser picado centenas de vezes por enxame de abelhas

De acordo com o Northwest Fire District, a vítima acabaria por morrer depois de, ao que tudo indica, ter sido picada centenas de vezes.

Um homem morreu e cinco pessoas ficaram feridas depois de terem sido atacadas por um enxame de abelhas num bairro no estado do Arizona, nos EUA.

Três dos bombeiros acionados para o local também foram picados, tendo um deles recebido tratamento hospitalar.