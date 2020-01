Homem morre ao tentar defender casa de amigo dos fogos na Austrália

Um homem de 47 anos morreu este sábado ao tentar defender a casa de um amigo perante o avançar de um incêndio em Batlow, Canberra, na Austrália.A vítima estava a tentar ajudar o amigo a evitar que as chamas avançassem até à sua propriedade rural e ter-se-á deslocado a um restaurante nas proximidades para encontrar água. O dono da casa apercebeu-se que o amigo não mais voltou e foi procurá-lo. Acabou por deparar-se com o homem já inconsciente no carro.Apesar dos vários esforços das equipas de emergência, o homem não resistiu a uma paragem cardíaca.As chamas continuam a não dar tréguas na Austrália, milhares de casas já foram destruídas e centenas de animais morreram a tentar fugir dos incêndios. O vento forte e as altas temperaturas têm vindo a agravar a situação.