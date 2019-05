Homem morre após ficar com cabeça presa em cadeira de sala de cinema

Um homem morreu numa sala de cinema depois de ter ficado com o pescoço preso no encosto eletrónico para os pés. A vítima ficou presa no banco ao baixar-se para apanhar o telemóvel que tinha caído no chão.O caso aconteceu em março de 2018. Ateeq Rafiq estava com a companheira quando ficou preso na cadeira do cinema do Birmingham's Star City, em Inglaterra. Segundo testemunhas, quando o filme terminou, o homem ajoelhou-se para procurar o telemóvel e as chaves. Quando se debruçou o encosto para os pés começou a baixar e o homem ficou preso pela zona do pescoço.Em tribunal, a mulher revelou que tentou ajudar o marido com o auxilio dos funcionários do Birmingham's Star City. A pressão exercida pela cadeira acabou por lhe provocar uma paragem cardíaca.Ateeq Rafiq acabou por não sobreviver às lesões cerebrais que sofreu.