Homem morre após incêndio deflagrar num quarto de hospital em Madrid. 24 pessoas ficaram feridas

Um homem de 68 anos morreu por inalação de fumo depois de um incêndio deflagrar no Hospital San Carlos, em Madrid, Espanha, este domingo de madrugada.Para além da vítima mortal, há ainda registo de 24 feridos, 17 dos quais foram retirados do local e encaminhados para outra unidade hospitalar. Entre os feridos estão enfermeiros, agentes da polícia e seguranças daquele hospital.De acordo com o jornal espanhol El País, as chamas tiveram início no quarto do paciente e não afetaram nenhuma outra zona. Foram extintas pelos bombeiros devido à rápida intervenção dos operacionais.As causas do incêndio estão a ser apuradas.