Homem morre após não conseguir cuidados em 43 hospitais nos EUA

Ray DeMonia, de 73 anos, morreu de problemas cardíacos por não conseguir cama em 43 hospitais devido à sobrelotação de pacientes vítimas de Covid-19, no estado do Mississipi, nos EUA. Ray morreu num hospital a cerca de 200 milhas de sua casa (320 quilómetros, aproximadamente), por não ter conseguido cuidados num hospital mais próximo, noticiou a CNN.O paciente deu entrada no Centro Hospitalar Regional de Cullman, a 23 de agosto, devido a problemas cardíacos. Porém, o hospital não tinha disponibilidade para atender aos cuidados do paciente.A mulher da vítima recebeu uma chamada 12 horas depois de ele ser admitido, a informar que a equipa contactou 43 hospitais e nenhum tinha disponível "uma cama em cuidados intensivos especializada para doentes cardíacos".Eventualmente foi encontrada uma cama num hospital no Mississipi, onde Ray acabou por morrer, contou a filha de Ray, Raven DeMonia.No obituário da vítima estava escrito: "Em memória de Ray, se ainda não tomou a vacina, tome, de modo a desocupar os recursos em hospitais para pacientes não covid".