Homem morre após ser atacado por touro durante festival anual em Espanha

Um homem de 55 anos morreu este sábado num festival em Onda, Espanha, depois de ter sido atacado por um touro.



De acordo com o Daily Mail, o animal foi filmado a levantar o homem no ar com a ponta dos chifres e a atirá-lo ao chão.







A vítima ficou inconsciente no chão e foi depois transportada ao hospital de la Plana, perto de Villareal. O óbito acabaria por ser declarado naquela unidade hospitalar.



A Câmara de Onda suspendeu o resto das festividades da noite após a confirmação da morte do homem.



A festa anual, que acontece na última semana de outubro, conta com vários touros soltos, sendo a corrida uma das partes centrais do evento.