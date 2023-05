Homem morre atropelado por carro enquanto ajuda patinhos a atravessar a rua

Casey Rivara, de 41 anos, morreu atropelado na passada quinta-feira em Rocklin, na Califórnia, EUA, momentos depois de ter ajudado uma família de patos a atravessar a rua.



De acordo com a BBC News, a polícia revelou que o homem foi visto a sair do carro que conduzia para garantir a segurança de alguns patinhos. Momentos depois, acabou por ser atropelado junto a um cruzamento por um condutor adolescente, que seguia para o leste no Stanford Ranch Boulevard.





A vítima ia a caminho de casa com os filhos, que tinham estado num treino de natação, quando se aperceberam de uma "mãe pata e patinhos a tentarem atravessar um cruzamento movimentado", revelou uma angariação de fundos online criada por familiares de Casey Rivara."Casey era o marido e pai mais gentil e incrível. Mesmo o seu último ato neste mundo foi um sinal de compaixão", disse a campanha de angariação de fundos.O acidente foi visto por várias pessoas, incluindo os filhos de Summer Peterson. "Eles estavam a dizer 'Oh, é tão fofo. É tão fixe da parte dele.' E então, de repente, ele foi atropelado por um carro", disse a mulher. Várias pessoas deixaram flores e patinhos de borracha no local do acidente, para homenagear Casey Rivara.O Departamento de Polícia de Rocklin está a investigar o acidente e ainda não fez detenções. No entanto, já revelou que é improvável que o motorista adolescente enfrente acusações criminais.