Homem morre com Covid-19 após receber segunda dose da vacina

Um homem, residente num lar em Valência, Espanha, morreu esta segunda-feira após ter contraído coronavírus, mesmo após ter recebido as duas doses da vacina.De acordo com informação avançada pela ABC, o idoso recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer a 29 de dezembro, tendo recebido a segunda a 19 de janeiro. No entanto, no intervalo entre as duas vacinas, o homem acabou por contrair a doença uma vez que uma só dose não impede a infeção pelo novo coronavírus.A vítima acabou por morrer depois de ser vacinado contra a Covid-19, na sequência de uma "pneumonia bacteriana" provocada pela Covid-19, de acordo com a mesma fonte.