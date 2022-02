Homem morre com soco em discussão sobre a final do Mundial do Clubes

Um homem de 58 anos morreu, este sábado, depois de ter sido agredido com um soco num condomínio em São José do Rio Preto, em São Paulo.Celso Wanzo, advogado, discutia com um outro morador do condomínio sobre a derrota do Palmeiras frente ao Chelsea, na final do Mundial de Clubes, quando foi agredido com um soco que o deixou desamparado. A vítima, que foi transportada para o hospital, acabou por não resistir aos ferimentos.O agressor, um homem de 44 anos, foi detido mas acabou por ser libertado após o pagamento da fiança.Este sábado foi divulgada uma outra morte associada a este jogo, com um adepto do Palmeiras a ser baleado nas imediações do estádio do emblema brasileiro.