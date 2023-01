Homem morre de desgosto após filha ser diagnosticada com cancro no pâncreas

Merseyside, Inglaterra.

Um homem morreu de desgosto após a filha ter sido diagnosticada com um cancro no pâncreas em

Angela Courtney, de 47 anos, preparava-se para passar o último Natal com a família quando recebeu a notícia da morte do pai, Tony, de 70 anos, no dia 14 de dezembro. A família acredita que o homem morreu "de coração partido porque simplesmente não podia vê-la morrer".







"Quando o pai morreu, todos se concentraram na Angela. Eu tive que ir contar à Angela no hospital. Foi horrível. Ela chorava e dizia que tudo o que queria era um bom Natal. Foi muito, muito triste", disse a mulher.





De acordo com o Mirror, a família organizou depois um funeral conjunto, a 17 de janeiro, para se despedirem de Tony e Angela.