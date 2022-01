Homem morre depois da família ter processado hospital que lhe queria tirar o ventilador

Um homem morreu este sábado num hospital em Houston, nos Estados Unidos da América, para onde havia sido transferido durante a batalha legal da esposa contra um outro hospital em Minnesota, que terá decidido retilhar-lhe o ventilador. Scott Quiner não estava vacinado e tinha sido diagnosticado com Covid-19 no dia 30 de outubro do ano passado. Morreu aos 55 anos.O resultado do processo imposto pela esposa de Scott Quiner foi uma ordem de restrição emitida por uma juiza de Minnesota, que impediu o hospital de desligar o ventilador que o mantinha vivo. Enquanto isso, a família decidiu mudá-lo para o Texas, onde esteve na unidade de cuidados intensivos com níveis de oxigénio críticos, onde acabou por falecer.A família ainda não decidiu se vai prosseguir com mais ações legais sobre o Mercy Hospital, que entretanto já emitiu uma nota de condolências. "Estamos tristes ao saber da morte de Scott Quiner e as nossas mais profundas condolências vão para a sua família, amigos e entes queridos", pode ler-se no comunicado do hospital.