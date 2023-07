Homem morre depois de falso médico lhe dar injeção para deixar o pénis maior

Um homem, de 32 anos, morreu sete meses depois de levar uma injeção no pénis para aumentar o órgão genital. O procedimento foi feito por um trabalhador na área da restauração que se fez passar por médico. Torben K, o falso médico, tinha um anúncio na internet a avisar que realizava o procedimento médico para aumento do pénis.Segundo o Daily Mail, o homem de 32 anos não demorou a sentir os efeitos secundários da injeção e, dadas as dores, decidiu procurar ajuda no Hospital de Giessen, onde passou vários meses nos cuidados intensivos.O falso médico está agora a ser julgado e a sentença deverá ser conhecida no final do mês de julho. O Ministério Público alemão refere que o "arguido agiu de forma altamente imoral" e que o facto da vítima o ter procurado é irrelevante para o caso.As injeções de silicone líquido para o aumento dos genitais são utilizadas há anos, apesar dos riscos. Em teoria, aumentam o tamanho e a espessura do tecido injetado, dando uma aparência de pénis maior. Este procedimento é proibido em vários países.O caso aconteceu em 2019 na região de Solingen, na Alemanha.