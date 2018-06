Homem morre durante concerto dos Ghost nos EUA

Banda sueca lamenta o sucedido através de publicação nas redes sociais.

Um fã da banda Ghost sentiu-se mal no decorrer de um concerto, na última quinta-feira, em Milwaukee, nos Estados Unidos da América, acabando por morrer.Os elementos da banda de heavy metal decidiram terminar o concerto mais cedo devido aos incidentes, deixando uma mensagem aos fãs, através da plataforma Facebook, onde explicam que, por respeito ao homem, bem como pelo sofrimento que a família está a sentir, decidiram terminar o concerto mais cedo do que o previsto.Mais tarde, e depois de confirmada a morte do homem, a banda voltou a fazer uma publicação na rede social, avançando que o fã terá morrido por causas naturais e enviando mais uma vez uma mensagem de apoio à família da vítima.