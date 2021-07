Wynn, um homem de 57 anos com cancro terminal, morreu no momento em que a sua noiva chegava ao altar, acompanhada do filho, para se casarem após 21 anos de união. O casal escocês, que tem cinco filhos, descobriu a doença poucos dias antes da cerimónia, que decorreu na última sexta-feira.A mulher Alison Wynn, de 38 anos, ficou devastada e descreveu o parceiro como um "pai fantástico".