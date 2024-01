Um brasileiro de 36 anos morreu na segunda-feira após ser atingido com um disparo acidental na cabeça no seu dia de aniversário em Cantanduvas, no estado de Santa Catarina.De acordo como o G1, Ivan Maziero, a vítima, estava a trabalhar quando deixou cair uma arma que trazia à cintura e esta disparou. O óbito foi declarado no local.A Polícia Civil confirmou a abertura de um inquérito para apurar se havia porte ilegal ou posse irregular de arma de fogo.