Homem morre por consumir quantidades exageradas de refrigerante

Um homem morreu de forma súbita depois de ingerir uma grande quantidade de Coca-Cola nos últimos dias antes da sua morte, em Inglaterra.

Stephen Payne, de 61 anos, foi com a sua companheira a um pub, onde almoçaram. Enquanto comiam, o homem (que sofre de diabetes) pediu duas latas de Coca-Cola, o que viria a provocar a sua morte.

Stephen Payne, com 105 quilos, foi para casa com a mulher. Começou a tremer e a arrastar as palavras e quando se sentou no chão do quarto já não se conseguiu levantar novamente. A companheira chamou a ambulância, mas já era tarde demais.

Após a autópsia, o médico legista, Ian Wade, revelou que "nos seus últimos dias, a quantidade de Coca-Cola ingerida contribuiu para um sério declínio da sua saúde física".

O homem morreu de causas múltiplas, relacionadas com diabetes, epilepsia, obesidade e toxicidade no organismo.