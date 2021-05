Homem morre vítima de cancro em dia de aniversário de casamento

Um sargento da Força Aérea Real do Reino Unido morreu após uma dura batalha contra o cancro, no dia em que assinalava o sexto aniversário de casamento com a mulher.



"Antes de ele morrer, eu disse-lhe o quanto o amava e o quanto significava para mim", revelou a esposa, Rita Gal Out ao "ChronicleLive.





Steven Voult faleceu no dia 16 de maio, no hospital St. Oswald, em Gosforth, às 03h33, "a hora exata em que caminhei em direção ao altar", revelou.O homem juntou-se à Força Aérea em 2001 e realizou uma série de missões no Iraque. Em outubro de 2019, recebeu a notícia de que sofria de glioblastoma (um distúrbio cerebral).