Homem morto a tiro nas ruas de Barcelona e autores fogem de moto

Um homem foi assassinado em Barcelona, esta madrugada, com quatro tiros disparados por dois motociclistas que fugiram no seu veículo, segundo referiram à agência noticiosa Efe fontes próximas do processo.

De acordo com os Moços d'Esquadra, o ataque aconteceu cerca das 03:00 de hoje na rua Fluvià, em Barcelona, onde o homem foi atingido por uma arma de fogo. As mesmas informações dão conta de que a vítima é um cidadão dominicano e tem 43 anos.

Os quatro tiros atingiram o homem nas costas, tórax, cabeça e queixo e este não resistiu aos ferimentos apesar de assistido pelo Sistema de Emergência Médica (SEM).