Homem morto pela namorada grava própria morte com o telemóvel

Alegada agressora disse que esfaqueou o homem em defesa própria, em Espanha.

12:06

Um homem foi esfaqueado pela mulher até à morte e conseguiu gravar a própria morte com o telemóvel, em San Pedro del Pinatar, em Espanha.



Segundo avança a imprensa espanhola, a alegada agressora disse que esfaqueou o homem em defesa própria.



De acordo com a mesma fonte, as agressões aconteceram devido a uma acesa discussão.



"Agora sim, vais gravar alguma coisa de jeito", disse a mulher, que também se auto-mutilou.



Recorde-se que a mulher está detida e alegou o direito de não se pronunciar.