Homem não consegue provar que está vivo

Tribunal rejeita reivindicação de homem, depois da mulher o ter registado como morto.

Apesar de estar vivo e saudável Constantin Reliu, de 63 anos, não está a conseguir provar à Justiça romena que não morreu.

De acordo com a Associated Press, em 1992, Constantin foi trabalhar para a Turquia e perdeu o contacto com a família. Depois de anos sem ter notícias do marido, a mulher decidiu declara-lo como morto. Em 2016, recebeu a certidão de óbito do marido.

Este ano, o governo turco descobriu que os documentos de imigração de Constantin tinham expirado e deportou o romeno. Quando chegou ao país natal, o homem descobriu que tinha sido dado como morto.

Constantin procurou provar que estava vivo, mas a Justiça romena alegou que o homem demorou demasiado tempo para entrar com o pedido em Tribunal e, por isso, vai permanecer oficialmente morto.

"Estou oficialmente morto, por mais que esteja vivo. Não tenho rendimentos e, por considerarem que estou morto não posso fazer nada", contou o romeno à imprensa local.