Homem nu invade altar da Basílica de São Pedro no Vaticano em protesto contra a guerra na Ucrânia

Um turista despiu-se e ficou nu dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano, como forma de protesto contra a guerra na Ucrânia. O indivíduo tinha uma inscrição nas costas a apelar ao apoio às crianças ucranianas. "Salvem as crianças na Ucrânia", lia-se.O homem subiu a um dos altares principais da basílica, onde está sepultado São Pedro, avança a agência Reuters. Estava apenas com meias e sapatos.Alguns dos visitantes que testemunharam o momento ficaram aterrorizados e consideraram o ato blasfemo. O homem acabou por ser detido pelas autoridades italianas.O episódio aconteceu ao final da tarde desta quinta-feira.