Gert-Jan Oskam sofreu um acidente de bicicleta em 2011, na China, que o deixou paraplégico. Após várias tentativas para recuperar a mobilidade, Gert-Jan, de 40 anos, integrou um programa de neurorreabilitação na Suíça: através de estimulação elétrica epidural, na medula espinal, recuperou alguma capacidade motora e conseguiu voltar a caminhar, com a ajuda de um andarilho.Os investigadores suíços desenvolveram uma ‘ponte digital’ que, através de implantes no cérebro, permitiu restaurar a ligação entre o cérebro e a zona da medula que, no caso de Gert-Jan, permite voltar a mover as pernas.