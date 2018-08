Homem partilha casa com cobra píton de três metros

Australiano filmou réptil a subir pelas paredes. Diz que se habituou à companhia da cobra.

Robbie Knills, dono de uma casa em Mudgeeraba, no estado australiano de Queensland, encontrou uma enorme cobra píton no seu terreno. O homem começou por ver a cobra no chão, mas depois viu-a a subir pelas paredes da casa até ao telhado.

Apesar do susto, Knills não expulsou o réptil com mais de três metros.



"Passei-me quando vi a cobra pela primeira vez, mas depois habituei-me. Ela vem visitar-me quando estou a trabalhar na oficina. Eu não a incomoda e ela não me incomoda a mim", diz ao site australiano mygc.com.



Robbie e a cobra píton vivem na mesma casa há seis meses, aparentemente sem incidentes.

Os vizinhos de Robbie partilham do mesmo sangue frio. Confessam que se preocupam mais com mosquitos do que com a enorme cobra na casa ao lado.