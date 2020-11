Homem passeia com cabeça de vizinho morto pelas ruas de Huelva em Espanha

costumavam ser vistos juntos.

Um homem passeou, este sábado, pelas ruas de Huelva, em plena luz do dia, com um saco plástico na mão e a anunciar: "Eu transporto uma cabeça". Os populares acreditavam que se trata de uma brincadeira de Halloween mas rapidamente perceberam que o homem trazia consigo restos mortais humanos.A situação deixou os habitantes da cidade em alboroço, principalmente depois do homem colocar a alegada cabeça num contentor do lixo.As autoridades espanholas, chamadas ao local, verificaram que se tratava de restos mortais humanos e mobilizaram vários meios para intercetar o homem.O suspeito, um mexicano conhecido como 'Jesus' barricou-se em casa onde acabou por ser detido, pelas 21h30 de sábado. Segundo a imprensa britânica o suspeito tem antecedentes criminais em Espanha e no México.Quando o suposto autor do crime foi preso,as autoridades entraram na casa da vítima onde encontraram o que restava do corpo. A vítima era um homem de 60 anos, que vivia, tal como o suspeito, no bairro de Guadalupe, em Huelva. O suspeito e a vítima eram vizinhos e