Homem pede a namorada em casamento de 30 maneiras diferentes

Um homem encontrou 30 maneiras diferentes para pedir a namorada em casamento.



Ao jornal britânico Mirror, Colton Vaters conta que gostava de protagonizar algo romântico, mas ao mesmo tempo engraçado.





Durante um mês o homem levou o anel para todo o lado e sempre que conseguia fotografava a joia sem que a mulher se apercebesse.A mulher foi fotografada com o anel na mão enquanto dormia, andou vários dias com ele preso na mala e até no biberão dos filhos Colton colocou o anel.

Quando finalmente chegou o dia planeado, Colton ajoelhou-se e pediu a mulher em casamento, mostrando-lhe todas as fotografias que lhe tirou.